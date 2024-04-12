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В ISW пояснили, як нестача систем ППО в України відображається на фронті

12 квітня 2024 07:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW пояснили, як нестача систем ППО в України відображається на фронті
Система ППО Patriot. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нестача систем протиповітряної оборони в Україні активізувала удари окупантів авіабомбами по прифронтових районах. Крім того, це може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як нестача систем ППО в України відображається на фронті

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю The  Washington Post  за 10 квітня заявив, що наразі Україна дуже зосереджена на тому, аби якнайшвидше отримати сім батарей Patriot з інших країн для захисту найбільших міст України. Міністр повідомив, що хоча б одну з цих батарей Україна розмістить ближче до лінії фронту.

Також урядовець підкреслив, що Україні особливо потрібні системи Patriot для захисту від російських балістичних ракет, таких як "Кинджал", оскільки українські системи протиповітряної оборони радянських часів не здатні перехопити ці ракети.

Аналітики зазначають, що російські удари змусили Україну прийняти важкі рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів у тилу та активних територій на лінії фронту. Росія, схоже, використовує деградовану парасольку протиповітряної оборони України, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу України та стримати її оборонно-промисловий потенціал, тоді як російські сухопутні сили користуються своєю здатністю використовувати авіаудари по українських позиціях на передовій, щоб досягти повільних, але постійних успіхів. 

"ISW продовжує оцінювати, що рідкісне та непостійне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту, ймовірно, сприяло посиленню Росією ударів керованими та некерованими плануючими бомбами, які російські війська використали для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року. Зараз російські сили, схоже, знову використовують під час поточних наступальних операцій під Часовим Яром", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україні потрібно кілька десятків батарей Patriot, щоб перекрити північ та південний схід від російської авіації.

Водночас аналітик з питань оборони Юліан Рьопке заявив, що в Україні закінчилися ракети для західних систем ППО, зокрема для системи Patriot і IRIS-T. Він  стверджує, що РФ "знищила більшість інших запасів засобів" протиповітряної оборони України.

зброя
росіяни
військова допомога
Донецька область
ППО
війна в Україні
фронт

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