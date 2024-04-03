В ISW объяснили, как взрывы на НПЗ в России указывают на новую стратегию Украины

Последствия атаки БпЛА в Татарстане. Фото: росСМИ

Украинские удары по особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане 2 апреля показали способность Украины доставать вражеские цели на больших расстояниях в глубоком российском тылу. Участившиеся взрывы на нефтеперерабатывающих заводах РФ свидетельствуют о новейшей стратегии Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что 2 апреля российские Telegram-каналы опубликовали кадры, на которых видно, как три БпЛА ударили по территории особой экономической зоны "Алабуга", что привело к мощному взрыву. В частности, Россия использует производственные мощности ОЭЗ "Алабуга" для производства беспилотников "Shahed-136/131", которыми ежедневно обстреливает Украину.

Кроме того, известно, что беспилотники атаковали еще и нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске, что в Татарстане. Российские источники утверждают, что их средства радиоэлектронной борьбы сбили дрон, но обломки упали на завод, в результате чего начался пожар.

Последствия атаки БПЛА на НПЗ "Танеко". Фото: росСМИ

Как отмечают в ISW, агентство Reuters сообщило, что удар украинского беспилотника по третьему по величине нефтеперерабатывающему заводу России "Танеко" повлиял на основной нефтеперерабатывающий цех на предприятии, отвечающий за половину нефтеперерабатывающего предприятия.

Ответственность за атаку взяли на себя Служба безопасности Украины и Главное управление военной разведки, а источники в ГУР сообщили, что удар по Алабуге нанес "значительные разрушения" производственным мощностям завода, где производят "шахеды". Российские источники, включая председателя Татарстана Рустама Минниханова, отрицали, что удары нанесли какой-либо существенный ущерб заводам по производству беспилотников в СЭЗ "Алабуга" или НПЗ "Танеко", однако собственные данные аналитиков и Reuters показывают, что постоянные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающих заводах, таких как "Танеко", привели к остановке около 14% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

"Удары 2 апреля являются первыми украинскими ударами по Татарстану, а удаленность целей от границ Украины является существенным переломом в продемонстрированной Украине способности наносить дальние удары далеко в российский тыл", — говорится в отчете.

Дальность удара по РФ на карте. Фото: скриншот

В ISW говорят, что такие украинские удары являются необходимой составляющей кампании Украины по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, поставляющих и поддерживающих российскую армию.

Напомним, вчера в сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России. После этого сразу вспыхнул масштабный пожар.

В тот же день, 2 апреля, после взрывов в Татарстане, масштабный пожар произошел в российском Курске. Россияне заявили, что город также атаковали БпЛА.