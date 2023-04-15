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В ISW объяснили, зачем РФ начала обучение Тихоокеанского флота

15 апреля 2023 09:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В ISW объяснили, зачем РФ начала обучение Тихоокеанского флота
Утопленный крейсер РФ "Москва". Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Кремль, вероятно, надеется сделать себя более привлекательным для Китая, начав обучение Тихоокеанского флота России. Они пытаются продемонстрировать военно-морскую мощь РФ в Тихом океане.

Об этом информирует ISW.

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14 апреля Минобороны России заявили, что российские военные привели Тихоокеанский флот Восточного военного округа в высшую степень боевой готовности для проверки.

Начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов также заявил, что подразделения Тихоокеанского флота проведут боевые учения. Проверки боеготовности российского Тихоокеанского флота, вероятно, призваны дать Китаю сигнал о том, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и Россия остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанское государство, несмотря на деградацию российской военной мощи в Украине.

Напомним, что после уничтожения ракетного крейсера "Москва" Россия сбежала с острова Змеиный и разблокировала возможность "зернового коридора". Резников заявил, что после войны крейсер станет популярной локацией для дайверов.

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