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В ISW пояснили, навіщо РФ розпочала навчання Тихоокеанського флоту

15 квітня 2023 09:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В ISW пояснили, навіщо РФ розпочала навчання Тихоокеанського флоту
Потоплений крейсер РФ "Москва". Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Кремль, ймовірно, сподівається зробити себе більш привабливим для Китаю,  розпочавши навчання Тихоокеанського флоту Росії. Вони намагаються продемонструвати військово-морську міць Росії в Тихому океані.

Про це інформує ISW.

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Навчання Тихоокеанського флоту РФ

14 квітня Міноборони Росії заявили, що російські військові привели Тихоокеанський флот Східного військового округу у найвищий ступінь бойової готовності для перевірки.

Начальник Генштабу Росії генерал армії Валерій Герасимов також заявив, що підрозділи Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання. Перевірки боєготовності російського Тихоокеанського флоту, ймовірно, покликані дати Китаю сигнал про те, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані та що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової потужності в Україні.

Нагадаємо, що після знищення ракетного крейсера "Москва" Росія втекла з острова Зміїний і розблокувала можливість "зернового коридору". Рєзніков заявив, що після війни крейсер стане популярною локацією для дайверів.

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