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В ISW сообщили, где россияне сконцентрировали больше всего войск для нового наступления

27 мая 2024 08:10
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Россияне готовят наступление в двух областях Украины
Войска РФ. Фото: росСМИ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россияне накапливают большие силы на границе с Харьковской и Сумской областью. Они делают это для того чтобы оттянуть основные украинские войска из других участков фронта.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили накануне, 26 мая.

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"По сообщениям, российские войска концентрируют силы неустановленной численности на западе Белгородской области вблизи границы с Украиной, вероятно, для того, чтобы зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район и подготовиться к наступательным операциям, направленным на расширение российского плацдарма в приграничной зоне на северо-востоке Украины", — сообщают аналитики ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к новому наступлению на Харьковщину и собирают значительные силы в 90 километрах от границ с Украиной.

Аналитики предполагают, что Зеленский подразумевал район Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области, а спутниковые снимки этого района свидетельствуют о том, что за последние недели российские войска активизировали деятельность на базах и складах в населенных пунктах этого района.

В настоящее время численность войск русской армии в этих районах остается неизвестной.

"Район Грайворон-Борисовка-Пролетарский, в частности, предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов северо-западнее Харькова в пределах 25 километров от границы, или к западу в направлении населенных пунктов вдоль трассы, что соединяет Богодухов с Сумами", — заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Аналитики ISW считают, что россияне могут атаковать не только в одном направлении, но сразу в нескольких, чтобы оттянуть украинские вооруженные силы из других участков фронта.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить ВСУ большее вооружение для защиты страны.

Швеция предоставила разрешение украинским защитникам бить по территории России ее вооружением.

Харьковская область
Сумская область
обстрелы
война в Украине
наступление

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