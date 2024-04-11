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В ISW рассказали, способны ли дроны компенсировать дефицит снарядов ВСУ на фронте

11 апреля 2024 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ISW рассказали, способны ли дроны компенсировать дефицит снарядов ВСУ на фронте
Оператор дрона. Иллюстративное фото: vctr.media
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские военные активно используют беспилотники на фронте вместо боеприпасов. Однако даже эффективное использование БпЛА на поле боя не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов.

Об этом пишет ISW.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью изданию BILD заявил, что Украина успешно производит беспилотники.

Но, по его словам, дроны не могут заменить системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракетные системы или артиллерию.

"Украинские войска частично смягчили существующий дефицит артиллерийских боеприпасов, используя FPV-дроны для отражения атак российской пехоты и бронетехники", — говорится в отчете.

Анонимный чиновник НАТО заявлял в комментарии Foreign Policy, что украинские войска использовали беспилотники для уничтожения более двух третей количества российских танков, которые были ликвидированы за последние месяцы.

Для этого украинские операторы БпЛА нацеливаются на открытый люк российского танка, двигатель или боеприпасы, которые хранятся в башне.

"Украинские беспилотники, вероятно, способны временно вывести бронетехнику из строя во время боевой операции, но современные беспилотники с относительно легкой полезной нагрузкой вряд ли способны уничтожить бронетехнику", — считают аналитики.

Также усложнить удары по бронетехнике могут системы радиоэлектронной борьбы и усиленная броня.

Поэтому украинские операторы дронов признают, что не смогут удержать линию фронта без артиллерии и пехоты. Однако, несмотря на это, ВСУ удалось частично отразить растущий темп российских механизированных атак в последние недели.

"Способность Украины отражать механизированные атаки с помощью БпЛА является частичным смягчением, но постоянная нехватка артиллерии лишает украинские войска возможности уничтожать бронетехнику быстро и в большом количестве", — добавили в Институте.

Также в ISW отмечали, что нарастить боеспособность украинской армии поможет только западное оружие.

Кроме того, аналитики считают, что россияне увеличивают интенсивность наступательных действий по всей линии фронта в Украине. Одновременно они пытаются снизить возможные потери личного состава и техники.

ВСУ
беспилотники
боеприпасы
дроны
война в Украине
фронт

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