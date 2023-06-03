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В ISW рассказали, сможет ли РФ создать новые военные формирования до конца 2023

3 июня 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ISW рассказали, сможет ли РФ создать новые военные формирования до конца 2023
Российские войска. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главный организационно-мобилизационный управляющий Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Евгений Бурдынский, заявил о намерении создать два новых военных округа до конца 2023 года. В числе прочих планов — создание новых вооруженных образований, включая объединенные армии и воздух, армейский корпус, региональное соединение Азовского флота, пять дивизий и 26 бригад.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Бурдынский выделил критическую значимость кадрового вопроса — привлечение на службу по контракту и проведение призыва. Однако он не предоставил конкретных планов по решению этого вопроса. Не ясно, имеет ли его заявление официальный срок выполнения со стороны Минобороны.

Его заявления, вероятно, являются продолжением инициатив министра обороны Сергея Шойгу о значительном расширении ВС России. В числе предложений Шойгу — поэтапное повышение призывного возраста на протяжении трех лет.

Согласно словам террориста Игоря Гиркина, для создания пяти дивизий потребуется дополнительно 40 000 человек личного состава, что может вызвать необходимость дополнительной волны мобилизации для достижения численности в 120 000 человек.

В ISW уточнили, что вероятно, до конца 2023 года Министерство обороны России не реализует долгосрочные планы, предложенные Шойгу по перестройке и расширению вооруженных сил, за исключением, возможно, восстановления Московского и Ленинградского военных округов.

Напомним, что российские оккупационные войска сделали выводы из поражений в Украине и модифицировали работу своих подразделений. Это повлияло, в частности, на количество уничтоженных танков и артподразделений РФ.

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