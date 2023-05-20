Global Fire Power опубликовала рейтинг армий мира

Украинские военные под Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Global Fire Power признала армию США самой мощной в мире. Украина в этом году поднялась на 15-тое место с 22-го.

Об этом сообщает организация Global Fire Power.

Читайте также:

Рейтинг армий мира

По подсчетам аналитиков, в текущем году индекс силы Украины составляет 0,2516. Лучшей считается оценка в 0,0000.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс за текущий год благодаря своему ответу, финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке", — говорится в сообщении.

Global Fire Power считает, что 2023 год может стать решающим в войне России против Украины.

В рейтинге армия Российской Федерации сохранила второе место. Аналитики отметили, что российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала РФ, несмотря на ее количественную живую силу и материальное преимущество над Украиной.

Самые сильные армии мира:

США (индекс 0,0712);

Россия (0,0714);

Китай (0,0722);

Индия (0,1025);

Великобритания (0,1435);

Южная Корея (0,1505);

Пакистан (0,1694);

Япония (0,1711);

Франция (0,1848);

Италия (0,1973).

Самые сильные армии мира. Фото: Global Fire Power

На последнем месте оказалась армия Бутана с индексом 6,2017.

Напомним, украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. За прошедшие сутки они ликвидировали почти 700 захватчиков.

Также мы писали, что украинские военные показали кадры из Бахмута Донецкой области. Жестокие бои за каждый метр украинского города продолжаются.