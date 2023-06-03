В ISW розповіли, чи зможе РФ створити нові військові формування до кінця 2023 року

Російські війська. Фото: росЗМІ

Головний організаційно-мобілізаційний керуючий Генерального штабу Збройних Сил РФ, генерал-полковник Євген Бурдинський заявив про намір створити два нові військові округи до кінця 2023 року. Серед інших планів — створення нових збройних утворень, включаючи об'єднані армії та повітря, армійський корпус, регіональне з'єднання Азовського флоту, п'ять дивізій та 26 бригад.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Бурдинський виділив критичну значущість кадрового питання — залучення на службу за контрактом та проведення призову. Однак він не надав конкретних планів щодо розв'язання цього питання. Не зрозуміло, чи його заява має офіційний термін виконання з боку Міноборони.

Його заяви, ймовірно, є продовженням ініціатив міністра оборони Сергія Шойгу щодо значного розширення ЗС Росії. Серед пропозицій Шойгу — поетапне підвищення призовного віку протягом трьох років.

За словами терориста Ігоря Гіркіна, для створення п'яти дивізій потрібно додатково 40 000 осіб особового складу, що може викликати необхідність додаткової хвилі мобілізації для досягнення чисельності 120 000 осіб.

В ISW уточнили, що ймовірно, до кінця 2023 року Міністерство оборони Росії не реалізує довгострокові плани, запропоновані Шойгу щодо розбудови та розширення збройних сил, за винятком, можливо, відновлення Московського та Ленінградського військових округів.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська зробили висновки з поразок в Україні та модифікували роботу своїх підрозділів. Це вплинуло, зокрема, на кількість знищених танків та артпідрозділів РФ.