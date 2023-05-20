Британские аналитики рассказали, как армия РФ в Украине учится на своих ошибках

Военнослужащий оккупационного контингента. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска сделали выводы из поражений в Украине и модифицировали работу своих подразделений. Это повлияло, в частности, на количество уничтоженных танков и артподразделений РФ.

Об этом говорится в аналитической статье британского Royal United Services Institute.

Читайте также:

Главное изменение в российской тактике

По информации британских военных аналитиков, российское командование оккупационного контингента сделало выводы из своих поражений в Украине несколько изменило свою тактику.

Главным изменением стал отказ от развертывания единых батальонных тактических групп. Россияне начали делить подразделения по функциям:

линейные;

штурмовые;

специализированные;

"одноразовые".

Артиллерия и танки

Британские аналитики отметили, что артподразделения окупантов стали более мобильными, поэтому контрбатарейный огонь ВСУ стал менее эффективным.

Что касается бронетехники, то для ее защиты россияне стали использовать тепловой камуфляж. Это значительно снизило возможность обнаружения танков на дальнем расстоянии.

Изменения в калибрах

Россияне, как обнаружили британские военные эксперты, перешли от 152-миллиметровых гаубиц на 120-миллиметровые минометы.

Причиной такого шага является банальное наличие боеприпасов и стволов такого калибра.

РЭБ и перехват

Российские системы радиоэлектронной борьбы, установленные в 10 километрах друг от друга, по мнению британских аналитиков, успешно противодействуют украинским беспилотникам.

"Потери украинских БПЛА остаются на уровне примерно 10 тысяч в месяц", — отмечается в статье.

Также россияне якобы научились ловить и расшифровывать 256-битные системы тактической связи Motorola, которую используют ВСУ.

Вывод

Британские военные аналитики подчеркнули, что россияне сделали выводы из своих поражений.

Но при этом если Украина сможет нарушить российскую оборону, то подразделения армии РФ быстро потеряют координацию.

Напомним, что сегодня, 20 мая, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью захватили Бахмут. По его словам, это произошло в 12:00.

Пригожин сообщил, что его военные выйдут из города 25 мая и отправятся на отдых и переподготовку, поскольку они воевали 427 дней.

Украинская сторона уличила его ложь, заявив, что "Вагнер" контролирует не всю территорию города.