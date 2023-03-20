В ISW рассказали, смогут ли ВСУ перехватить инициативу на Бахмутском направлении

ВСУ провели локальную контратаку юго-западнее Бахмута

Украинские войска провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута. Аналитики считают, что всеобщее весеннее наступление армии рф, вероятно, приближается к кульминации.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

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Эксперты ISW уверены, что вскоре украинские войска смогут перехватить инициативу под Бахмутом. По словам аналитиков, на кадрах с геолокацией от 19 марта видно, как ВСУ провели успешную контратаку к юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили захватчиков дальше трассы Т0504 в этом районе.

В свою очередь, представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в тот день оккупанты провели 25 атак в районе Бахмута, но, вероятно, добились лишь незначительных успехов.

В то же время российские военные блогеры пишут, что украинские силы сейчас способны усилить контратаки для стабилизации линии фронта вокруг Бахмута.

"Все восходящие дискуссии в россии по поводу неизбежного контрнаступления Украины в районе Бахмута свидетельствуют о том, что российские источники все больше не уверены в способности российских военных удержать инициативу вокруг Бахмута", — подчеркивают в Институте.

Напомним, ранее мы писали о текущей ситуации на Бахмутском направлении.