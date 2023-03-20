В ISW рассказали, смогут ли ВСУ перехватить инициативу на Бахмутском направлении
Украинские войска провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута. Аналитики считают, что всеобщее весеннее наступление армии рф, вероятно, приближается к кульминации.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.
-
Воскресенье в УПЛ: победы Шахтера, Черноморца и Миная
-
Сегодня в Одессе без осадков, днем воздух прогреется до 12 тепла
-
Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты
-
Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну
-
Во Франции задержали 500 участников митинга против пенсионной реформы
-
В Бангладеше автобус вылетел с дороги: есть много много погибших
-
Кривцов получил самую высокую оценку в игре за команду Бекхэма
-
Польша опровергает слова своего посла о том, что готова вступить в войну с рф: детали
-
Когда в Киеве достроят волнистый мост: названы сроки
-
На Черниговщине в результате чрезвычайного происшествия погибли четверо военных
Подробности
Эксперты ISW уверены, что вскоре украинские войска смогут перехватить инициативу под Бахмутом. По словам аналитиков, на кадрах с геолокацией от 19 марта видно, как ВСУ провели успешную контратаку к юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили захватчиков дальше трассы Т0504 в этом районе.
В свою очередь, представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в тот день оккупанты провели 25 атак в районе Бахмута, но, вероятно, добились лишь незначительных успехов.
В то же время российские военные блогеры пишут, что украинские силы сейчас способны усилить контратаки для стабилизации линии фронта вокруг Бахмута.
"Все восходящие дискуссии в россии по поводу неизбежного контрнаступления Украины в районе Бахмута свидетельствуют о том, что российские источники все больше не уверены в способности российских военных удержать инициативу вокруг Бахмута", — подчеркивают в Институте.
Напомним, ранее мы писали о текущей ситуации на Бахмутском направлении.