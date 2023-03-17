"Від оборони до локального контрудару — один крок": що сьогодні відбувається у Бахмуті

ЗСУ у Бахмуті часто доводиться вступати у ближній бій з ворогом

На північ від Бахмута нині точиться дуже динамічна війна, важкі ворожі снаряди вибухають навколо позицій українських військових сотнями. Одночасно "вагнерівці" невеликими групами намагаються впритул наблизитись до української лінії оборони. Натомість наші воїни, зокрема із 71-ї єгерської бригади десантно-штурмових військ, не лише стримують навалу окупантів, а за першої ліпшої нагоди контратакують окупантів

Про це йдеться в ТСН.

Ситуація у Бахмуті

"Противник виборює висоти, зміцнюється на висотах, звідти диверсійними групами просочується. Протитанковими керованими ракетами завдає удару по наших позиціях. Щодня ми проводимо бої. Вони штурмують, ми відбиваємо. Вони намагаються підійти до Богданівки, село. Оволодіти хочуть залізницею", — розповів командир загону 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ "Сапсан".

Зазначається, що навколо залізничного насипу, що йде у самий Бахмут, по багато разів на добу спалахують інтенсивні, піхотні бої на мінімальних дистанціях.

"До наших позицій підходить 50-100 метрів, але частіше 50 метрів", — кажуть бійці.

У небі ж повсякчас літають ворожі літаки, вони нарізають кола просто над Бахмутом, а трохи на північ, вздовж української лінії оборони, з інтервалом до пів десятка на хвилину, вибухають важкі ворожі снаряди. На цій ділянці українські воїни тепер намагаються не дати ворогу зімкнути кліщата навколо Бахмута.

"Ми намагаємось штурмувати, і нас штурмують більше", — кажуть бійці.

Як ворог здійснює штурми

Найчастіше ворог йде на штурм темною порою, виходять невеликими групами, скорочують відстань до мінімуму і копають.

"От так він падає і одразу починає вкопуватись. Одразу на місці. Ну, ми тоді артилерією відпрацьовуємо", — розповідає військовослужбовець 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ "Зевс".

60-міліметровими мінами бійці загону "Сапсан" зупиняють ворожу піхоту і ними ж підтримують побратимів, що йдуть на штурм.

Воїни 71-ї єгерської кажуть, на передовій в районі Бахмута від оборони до локального контрудару, у буквальному розумінні, один крок.

"Різні завдання бувають. Буває занять позиції. Буває утримати позицію. Буває відбити позицію. Буває штурмувати. Все є", — запевняє військовослужбовець 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ "Харків".

Журналісти розповідають, що вже за кілька годин після інтерв’ю група "Харкова" пішла на штурм ворожих позицій північніше Бахмута. Там був тривалий бій на мінімальних дистанціях, інколи до пів десятка метрів. Автоматні черги змінювались перекиданням гранатами.

"Харків" у тім бою дістав поранень, та єгері-десантники завдання виконали. Ще вчора — ворожі позиції, перейшли під контроль українських військових", — йдеться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що російські найманці із ПВК "Вагнер" зменшили кількість атак на Бахмут. Це означає, що атака на місто наближається до кульмінації, а захопити Бахмут у "вагнерівців" немає сил.

14 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було ухвалене рішення про подальше утримання й оборону міста Бахмут.

Також керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.

Фото: Reuters