В ISW рассказали, чего боятся оккупанты
Военные блогеры РФ с тревожностью отреагировали на активные силы украинских военных в Херсонском направлении. Это показывает, что в России боятся, что Украина может форсировать Днепр.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Чего просят блогеры
По словам российских блогеров, командиры российской группировки "Днепр" не занялись подготовкой окупантов относительно такой возможной угрозы. Поэтому один блогер решил обратиться к руководителям республик Татарстан, Дагестан и Приморского и Краснодарского краев и Астраханской области и попросил, чтобы они перебросили на Херсонское направление лодки, которую удалось отобрать у браконьеров.
"Глава республики Дагестан Сергей Меликов ответил на обращение милблогера 3 июля и обязал Дагестан решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским войскам", — отмечают в сообщении.
Восстановление военного подразделения
Также еще один из блогеров призвал восстановить флотилию, то есть специальное военное речное подразделение, воевавшее "в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне".
Кроме того, несколько других блогеров, среди них бывший российский офицер Игорь Гиркин, отмечали, что армии РФ в Херсонской области необходимы небольшие лодки и оборудование, чтобы сдержать ВСУ как можно дальше от дельты Днепра.
"Общая тревожная реакция милблогеров на недавнюю активность украинцев через реку Днепр свидетельствует о том, что многие российские милблогеры опасаются возможности Украины пересечь реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" недостаточно подготовило свои войска к такой потенциальной возможности", — объясняют в Институте.
Напомним, в понедельник, 3 июля, российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.