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В ISW рассказали, чего боятся оккупанты

4 июля 2023 07:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ISW рассказали, чего боятся оккупанты
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Военные блогеры РФ с тревожностью отреагировали на активные силы украинских военных в Херсонском направлении. Это показывает, что в России боятся, что Украина может форсировать Днепр.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Чего просят блогеры

По словам российских блогеров, командиры российской группировки "Днепр" не занялись подготовкой окупантов относительно такой возможной угрозы. Поэтому один блогер решил обратиться к руководителям республик Татарстан, Дагестан и Приморского и Краснодарского краев и Астраханской области и попросил, чтобы они перебросили на Херсонское направление лодки, которую удалось отобрать у браконьеров.

"Глава республики Дагестан Сергей Меликов ответил на обращение милблогера 3 июля и обязал Дагестан решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским войскам", — отмечают в сообщении.

Восстановление военного подразделения

Также еще один из блогеров призвал восстановить флотилию, то есть специальное военное речное подразделение, воевавшее "в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне".

Кроме того, несколько других блогеров, среди них бывший российский офицер Игорь Гиркин, отмечали, что армии РФ в Херсонской области необходимы небольшие лодки и оборудование, чтобы сдержать ВСУ как можно дальше от дельты Днепра.

"Общая тревожная реакция милблогеров на недавнюю активность украинцев через реку Днепр свидетельствует о том, что многие российские милблогеры опасаются возможности Украины пересечь реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" недостаточно подготовило свои войска к такой потенциальной возможности", — объясняют в Институте.

Напомним, в понедельник, 3 июля, российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.

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