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В ISW рассказали, почему Шойгу заговорил о наращивании производства ракет в РФ

3 мая 2023 07:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW рассказали, почему Шойгу заговорил о наращивании производства ракет в РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская оборонно-промышленная база увеличивает производство высокоточных ракет для использования против Украины. Это может свидетельствовать о его попытках отвести обвинения в обществе по поводу недостаточного обеспечения оккупационных сил боеприпасами.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Шойгу назвал государственную корпорацию "Тактические ракеты" образцовым оборонным предприятием. По его словам, она успешно начинает серийное производство ракет и в ближайшее время разработает планы по удвоению текущего объема производства.

В ISW подчеркнули, что сосредоточенность Шойгу на производстве высокоточных ракет совпадает с изменением риторики Минобороны, которое сосредоточилось на использовании Россией высокоточных ракет для поражения объектов военной инфраструктуры в украинском тылу, что, вероятно, преследует цель создать впечатление проактивных и демонстративных позитивных. Это происходит на фоне беспокойства в информационном российском пространстве относительно возможного контрнаступления Украины.

"Шойгу, вероятно, пытается отвести от себя обвинения в том, что Министерство обороны России не может обеспечить войска достаточным количеством боеприпасов. Шойгу заявил, что российская оборонно-промышленная база увеличила темпы производства и объемы выпуска продукции, и утверждает, что на сегодняшний день российские войска получили достаточно боеприпасов в 2023 году, чтобы нанести значительный ущерб украинским войскам", — считают аналитики.

В ISW ранее отмечали, что российское военное командование проводит перестановки в руководстве органов управления, связанных с логистикой и усилиями по формированию сил, после того, как в конце марта командиры, выступающие против Герасимова, и ядра Минобороны РФ частично восстановили расположение руководителя Кремля Владимира Путина.

Российские милблогеры также начали называть имена конкретных чиновников российского МО в своих обвинениях в плохом обеспечении войск в этот период.

Напомним, в конце апреля российские социальные сети сообщили об увольнении замминистра обороны РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Он руководил военной логистикой и пробыл в этой должности всего восемь месяцев.

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