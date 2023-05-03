В ISW розповіли, чому Шойгу заговорив про нарощування виробництва ракет в РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська оборонно-промислова база збільшує виробництво високоточних ракет для використання проти України. Це може свідчити про його спроби відвести звинувачення у суспільстві щодо недостатнього забезпечення окупаційних сил боєприпасами.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Шойгу назвав державну корпорацію "Тактичні ракети" зразковим оборонним підприємством. За його словами, вона успішно розпочинає серійне виробництво ракет та найближчим часом розробить плани щодо подвоєння поточного обсягу виробництва.

В ISW наголосили, що зосередженість Шойгу на виробництві високоточних ракет збігається зі зміною риторики Міноборони, яке зосередилося на використанні Росією високоточних ракет для ураження об'єктів військової інфраструктури в українському тилу, що, ймовірно, має на меті створити враження проактивних і демонстративних позитивних дій РФ. Це відбувається на тлі занепокоєння в інформаційному російському просторі щодо можливого контрнаступу України.

"Шойгу, ймовірно, намагається відвести від себе звинувачення в тому, що Міністерство оборони Росії не може забезпечити війська достатньою кількістю боєприпасів. Шойгу заявив, що російська оборонно-промислова база збільшила темпи виробництва і обсяги випуску продукції, і стверджує, що на сьогоднішній день російські війська отримали достатньо боєприпасів у 2023 році, щоб завдати значної шкоди українським військам", — вважають аналітики.

В ISW раніше зазначали, що російське військове командування проводить перестановки в керівництві органів управління, пов'язаних з логістикою та зусиллями щодо формування сил, після того, як наприкінці березня командири, які виступають проти Герасимова, та ядра Міноборони РФ частково відновили прихильність керівника Кремля Володимира Путіна.

Російські мілблогери також почали називати імена конкретних чиновників російського МО у своїх звинуваченнях у поганому забезпеченні військ у цей період.

Нагадаємо, наприкінці квітня російські соціальні мережі повідомили про звільнення заступника міністра оборони РФ генерал-полковника Михайла Мізінцева. Він керував військовою логістикою та пробув на цій посаді лише вісім місяців.