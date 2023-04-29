Ігнат розповів, наскільки швидко Росія може виготовляти ракети

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Російська Федерація продовжує виготовляти ракети, однак дуже повільно. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що технологічну зброю швидко зробити не можна.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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"Небагато ракет залишилось в росіян. Вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, які були знайдені під час останніх ударів, говорять про те, що — це свіжі ракети, виготовлялися вони восени, є й зимові варіанти запчастин", — сказав Ігнат.

За його словами, противник продовжує випускати ракети, проте темпи виробництва не будуть високими.

Нагадаємо, Ігнат говорив, що у Росії зменшується потенціал виробництва зброї для ведення війни. До осені РФ не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який був у неї до початку масованих обстрілів території України.

Також ми писали, що російські окупанти використовують керовані ракети, виготовлені в Ірані, щоб атакувати українські цілі. Ці ракети, звані Dehlavieh, виявилися клонами російської протитанкової керованої ракети "Корнет".

Додамо, російські окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе типу Shahed та інші малоточні системи у війні проти України. Вони намагаються компенсувати нестачу високоточних ракет.