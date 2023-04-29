Ігнат розповів, наскільки швидко Росія може виготовляти ракети
Російська Федерація продовжує виготовляти ракети, однак дуже повільно. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що технологічну зброю швидко зробити не можна.
Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.
Виготовлення ракет у Росії
"Небагато ракет залишилось в росіян. Вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, які були знайдені під час останніх ударів, говорять про те, що — це свіжі ракети, виготовлялися вони восени, є й зимові варіанти запчастин", — сказав Ігнат.
За його словами, противник продовжує випускати ракети, проте темпи виробництва не будуть високими.
Нагадаємо, Ігнат говорив, що у Росії зменшується потенціал виробництва зброї для ведення війни. До осені РФ не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який був у неї до початку масованих обстрілів території України.
Також ми писали, що російські окупанти використовують керовані ракети, виготовлені в Ірані, щоб атакувати українські цілі. Ці ракети, звані Dehlavieh, виявилися клонами російської протитанкової керованої ракети "Корнет".
Додамо, російські окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе типу Shahed та інші малоточні системи у війні проти України. Вони намагаються компенсувати нестачу високоточних ракет.