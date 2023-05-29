Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ISW рассказали, почему снизилась боевая активность россиян в Бахмуте arrow

В ISW рассказали, почему снизилась боевая активность россиян в Бахмуте

29 мая 2023 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали, почему снизилась боевая активность россиян в Бахмуте
Российские оккупанты на танке. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Темпы российских операций вокруг Бахмута остаются приметно низкими. За прошедшие сутки, 28 мая, в районе Бахмута произошло лишь одно боевое столкновение.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Какая ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты значительно снизили темпы своих операций вокруг Бахмута. Генштаб Украины 28 мая сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута), к западу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и в направлении Ивановского (6 км к западу от Бахмута). За прошедшие сутки, 28 мая, в районе Бахмута произошло лишь одно боевое столкновение.

Отмечается, что украинская сторона в районе Бахмута выразила оптимизм, что снижение темпа российских операций вокруг Бахмута может способствовать дальнейшим ограниченным и локализованным контратакам украинских сил.

Ранее ISW оценивало, что снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и продолжающаяся операция по оказанию помощи на месте, вероятно, предоставят украинским силам в этом районе инициативу начать новый раунд операций вокруг города, если они этого захотят.

Напомним, недавно аналитики ISW объяснили, что "вагнеровцы" отступают из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поэтому, вероятно, количество их наступательных операций уменьшилось именно из-за этого.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас