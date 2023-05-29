В ISW рассказали, почему снизилась боевая активность россиян в Бахмуте

Российские оккупанты на танке. Фото: росСМИ

Темпы российских операций вокруг Бахмута остаются приметно низкими. За прошедшие сутки, 28 мая, в районе Бахмута произошло лишь одно боевое столкновение.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские оккупанты значительно снизили темпы своих операций вокруг Бахмута. Генштаб Украины 28 мая сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута), к западу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и в направлении Ивановского (6 км к западу от Бахмута). За прошедшие сутки, 28 мая, в районе Бахмута произошло лишь одно боевое столкновение.

Отмечается, что украинская сторона в районе Бахмута выразила оптимизм, что снижение темпа российских операций вокруг Бахмута может способствовать дальнейшим ограниченным и локализованным контратакам украинских сил.

Ранее ISW оценивало, что снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и продолжающаяся операция по оказанию помощи на месте, вероятно, предоставят украинским силам в этом районе инициативу начать новый раунд операций вокруг города, если они этого захотят.

Напомним, недавно аналитики ISW объяснили, что "вагнеровцы" отступают из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поэтому, вероятно, количество их наступательных операций уменьшилось именно из-за этого.