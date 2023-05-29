В ISW розповіли, чому знизилась бойова активність росіян у Бахмуті

Російські окупанти на танку. Фото: росЗМІ

Темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими. За минулу добу, 28 травня, в районі Бахмута відбулося лише одне бойове зіткнення.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські окупанти значно знизили темпи своїх операцій навколо Бахмута. Генштаб України 28 травня повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), на захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) та в напрямку Іванівського (6 км на захід від Бахмута). За минулу добу, 28 травня, в районі Бахмута відбулося лише одне бойове зіткнення.

Зазначається, що українська сторона у районі Бахмута висловила оптимізм щодо того, що зниження темпу російських операцій навколо Бахмута може сприяти подальшим обмеженим і локалізованим контратакам українських сил.

Раніше ISW оцінювало, що зниження темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута та триваюча операція з надання допомоги на місці, ймовірно, нададуть українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий раунд операцій навколо міста, якщо вони того захочуть.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW пояснили, що "вагнерівці" відступають з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, тому, ймовірно, кількість їхніх наступальних операцій зменшилась саме через це.