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Відступ "вагнерівців" із Бахмута: в ISW пояснили стратегію окупантів

28 травня 2023 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Відступ "вагнерівців" із Бахмута: в ISW пояснили стратегію окупантів
Бійці ПВК "Вагнер". Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Схоже, що "вагнерівці" відступають з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу. Кількість російських наступальних операцій в місті та навколо значно зменшилась. 

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті. 

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Яка ситуація в місті

Українські військові повідомили, що на Бахмутському напрямку російські наступальні дії різко скоротилися, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що це зменшення бойових дій свідчить про перегрупування ворожих сил у цьому районі.

Вона зазначила, що українські війська займають домінуючі позиції на висотах на північ і південь від Бахмута, а українські сили припинили бойові дії 26 і 27 травня для виконання інших завдань. Маляр додала, що українські сили продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці міста.

А відомий російський мілблогер заявив, що українські сили не ведуть активних дій, спрямованих на відновлення позицій у самому місті Бахмут, попри можливе продовження локалізованих українських контратак на північний захід і південний захід від міста.

Чи відходять "вагнерівці" з Бахмута та хто їх замінить

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що станом на 24 травня сили "ДНР" увійшли в місто Бахмут і почали операції з очищення. Аналітики раніше спостерігала за підрозділами 132 окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНР", які діяли на Бахмутському напрямку після того, як вони раніше вели бойові дії в районі Авдіївки.

Наразі незрозуміло, чи діють підрозділи 132 бригади всередині міста, але голова "ДНР" Денис Пушилін раніше підняв прапор "ДНР" у Бахмуті, що, ймовірно, свідчить про те, що сили "ДНР" переймають контроль над містом. Він також зазначив, що станом на 23 травня елементи ДНР зачищали місто.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що частина "вагнерівців" дійсно виходить із Бахмута, однак радіти зарано, оскільки ворог просто намагається виграти час, аби "перегрупуватися в інших напрямках".

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