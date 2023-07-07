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В ISW рассказали, на каких участках фронта ВСУ имеют наибольшие успехи

7 июля 2023 07:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ISW рассказали, на каких участках фронта ВСУ имеют наибольшие успехи
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские воины 6 июля продолжали наступать на трех участках фронта. ВСУ ослабляют оккупантов, уничтожая живую силу и технику.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Успехи ВСУ

Отмечается, что украинские войска проводят контрнаступление на трех направлениях, а именно Бахмутском, Донецком и Запорожском.

"Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что украинские войска продвинулись к западной окраине Клищиевки, примерно в 5 км юго-западнее Бахмута", — говорится в сообщении.

Кроме того, есть успешные действия на западе Донбасса к югу от Великой Новоселки и в районе Орехова на западе Запорожской области.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, только за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить шесть складов боеприпасов РФ на Таврийском направлении.

В свою очередь, она подтвердила, что 4 июля удар по Макеевке показал, как эффективно можно уничтожать российскую артиллерию и технику.

Замедление контрнаступления ВСУ

"Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN 5 июля признал в целом более медленные темпы контрнаступления Украины и заявил, что украинские операции "замедлились" против укрепленных российских оборонных позиций, отметив, что, по его мнению, Украине все еще нужны определенные западные системы вооружения", — добавили в материале.

Напомним, снайпер Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1800 метров.

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