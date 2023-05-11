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В ISW рассказали об ограничениях окупантов защищаться от контратак ВСУ в Бахмуте

11 мая 2023 07:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали об ограничениях окупантов защищаться от контратак ВСУ в Бахмуте
Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 9 мая, украинские войска провели успешные ограниченные контратаки в районе Бахмута. Россиянам все труднее и труднее обороняться из-за колоссальных потерь, которые наносят ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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"Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 мая, показывают, что украинские силы, вероятно, провели успешные ограниченные контратаки к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута) и достигли незначительного продвижения в этих районах", — говорится в отчете.

Недавно в районе Бахмута третья отдельная штурмовая бригада пошла в контратаку, разгромив два полка 72-й бригады российской армии и продвинулись на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта.

В Минобороны России сообщали, что украинские силы пытались продвинуться дальше, однако ВДС РФ сдерживают действия украинских войск на флангах в районе Бахмута. Однако аналитики ISW оценивают, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области являются частью текущей модели локализованных и ограниченных контратак.

Напомним, 10 мая командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинским военным удалось провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении. На отдельных участках фронта противник не смог удержать давление и отступил на дистанцию до 2-х километров.

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