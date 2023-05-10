Росіянам не вдалося прорвати українську оборону в передмісті Бахмута

Російський солдат заряджає САУ. Фото: росЗМІ

Російські пропагандисти навмисно роблять вкиди щодо прориву оборони українських Сил спротиву у передмісті Бахмута — в районі Хромового. Ця інформація є неправдивою.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Варто зазначити, що заяви так званих "воєнкорів" РФ щодо прориву української оборони в районі Хромового не відповідають дійсності", — сказав Снєгирьов.

Але менше з тим, зауважив він, траса Бахмут — Хромове — Часів Яр перебуває під вогневим контролем противника, і ситуація там досить складна.

Водночас Снєгирьов зазначив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Що відбувається в Бахмуті

За словами радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка, російська армія зараз використовує усе наявне озброєння, намагаючись повністю знищити Бахмут.

Нагадаємо, окупанти в Бахмуті почали застосовувати заборонені фосфорні бомби, однак це не змінило стратегічного положення ні українських сил, ні сил ворога в місті.