Росіянам не вдалося прорвати українську оборону в передмісті Бахмута

Росіян спіймали на брехні щодо прориву оборони під Бахмутом
Російські пропагандисти навмисно роблять вкиди щодо прориву оборони українських Сил спротиву у передмісті Бахмута — в районі Хромового. Ця інформація є неправдивою.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Варто зазначити, що заяви так званих "воєнкорів" РФ щодо прориву української оборони в районі Хромового не відповідають дійсності", — сказав Снєгирьов.
Але менше з тим, зауважив він, траса Бахмут — Хромове — Часів Яр перебуває під вогневим контролем противника, і ситуація там досить складна.
Водночас Снєгирьов зазначив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.
Що відбувається в Бахмуті
За словами радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка, російська армія зараз використовує усе наявне озброєння, намагаючись повністю знищити Бахмут.
Нагадаємо, окупанти в Бахмуті почали застосовувати заборонені фосфорні бомби, однак це не змінило стратегічного положення ні українських сил, ні сил ворога в місті.