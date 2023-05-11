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В ISW розповіли про обмеження окупантів захищатися від контратак ЗСУ в Бахмуті

11 травня 2023 07:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW розповіли про обмеження окупантів захищатися від контратак ЗСУ в Бахмуті
Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 9 травня, українські війська провели успішні обмежені контратаки в районі Бахмута. Росіянам все важче і важче оборонятися через колосальні втрати, які завдають ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 травня, показують, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначного просування в цих районах", — йдеться у звіті. 

Нещодавно в районі Бахмута третя окрема штурмова бригада пішла в контратаку, розгромивши два полки 72-ї бригади російської армії та просунулися на 2,6 км уздовж 3-кіломнтрової лінії фронту.

У Міноборони Росії повідомляли, що українські сили намагалися просунутися далі, однак ВДВ РФ стримують дії українських військ на флангах в районі Бахмута. Проте аналітики ISW оцінюють, що повідомлення про українські контратаки по всій Донецькій області є частиною поточної моделі локалізованих та обмежених контратак. 

Нагадаємо, 10 травня командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українським військовим вдалося провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку. На окремих ділянках фронту противник не зміг втримати натиск та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів. 

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