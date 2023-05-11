В ISW розповіли про обмеження окупантів захищатися від контратак ЗСУ в Бахмуті

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

У вівторок, 9 травня, українські війська провели успішні обмежені контратаки в районі Бахмута. Росіянам все важче і важче оборонятися через колосальні втрати, які завдають ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 травня, показують, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначного просування в цих районах", — йдеться у звіті.

Нещодавно в районі Бахмута третя окрема штурмова бригада пішла в контратаку, розгромивши два полки 72-ї бригади російської армії та просунулися на 2,6 км уздовж 3-кіломнтрової лінії фронту.

У Міноборони Росії повідомляли, що українські сили намагалися просунутися далі, однак ВДВ РФ стримують дії українських військ на флангах в районі Бахмута. Проте аналітики ISW оцінюють, що повідомлення про українські контратаки по всій Донецькій області є частиною поточної моделі локалізованих та обмежених контратак.

Нагадаємо, 10 травня командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українським військовим вдалося провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку. На окремих ділянках фронту противник не зміг втримати натиск та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів.