В ISW рассказали о тактике оккупантов использования "шахедов"

Беспилотник Shahed. Фото: росСМИ

В настоящее время российские оккупанты используют беспилотники Shahed против Украины преимущественно как приманки. Они делают это, чтобы высокоточные ракеты имели больше шансов поразить свои цели.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Тактика россиян

Аналитики рассказали, что российское командование считает, что большое количество ударных беспилотников позволит российским силам преодолеть украинскую противовоздушную оборону. БпЛА Shahed не несут достаточной полезной нагрузки, чтобы значительно нанести вред важнейшим военным целям Украины. В ISW отметили, что россияне, по всей вероятности, продолжат использовать беспилотники для нацеливания на легкие и гражданские цели в Украине.

К тому же, спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что силы РФ будут полагаться на ударные беспилотники, потому что они дешевле и легче в производстве, чем высокоточные ракеты.

Недовольные оккупанты

Аналитики считают, что РФ, вероятно, недовольна качеством беспилотников Shahed-131- и -136, которые она поставляет из Ирана. Однако Москва стремится сохранить Иран как долгосрочного стратегического оборонного партнера.

"The Washington Post сообщает, что примерно 25 процентов предоставленных Ираном дронов прибывают поврежденными, многие из них даже неработоспособными", — говорится в отчете.

Россия продолжает позиционировать себя как поддерживающую или сотрудничающую с Ираном в других стратегических инициативах, включая продвижение иранского оружия на форуме "Армия-2023", продолжение двусторонних обсуждений оборонного сотрудничества и попытки прогнать американские войска из Сирии.

Напомним, в украинской разведке предупредили о возможных провокациях РФ в День Независимости Украины. В ГУР призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.