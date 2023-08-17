"Дошкуляє незалежність": у ГУР попередили про можливі провокації РФ 24 серпня

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

В українській розвідці попередили про можливі провокації РФ на День Незалежності України. У ГУР закликали українців не нехтувати власною безпекою.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За словами Юсова, сама згадка про незалежність України "особливо дошкуляє РФ".

Він зазначив, що ризик російських атак є не лише на свята, але й у будні дні. Тож, цивільні та військові повинні бути готові до цього у будь-який момент.

"На межі можливостей захищається українське небо, проводяться контрдиверсійні заходи, контррозвідувальні по всій країні й в будні, і у свята", — каже Юсов.

Нагадаємо, останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог. У Повітряних Силах кажуть, що це пов'язано з інтенсивними боями на землі, через що ворог піднімає в небо свою авіацію.

Також, як повідомляють у ГУР, Росія активно нарощує власні виробництва безпілотників та ракет. Все, що виготовляє держава-терористка, летить в Україну.

Варто додати, що очікувати ударів по Україні в якийсь конкретний час не досить правильно, оскільки загроза обстрілів буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни. По сезону тільки змінюватимуться цілі ворожих ударів.