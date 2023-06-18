В ISW рассказали об успехах контрнаступления ВСУ и назвали основные участки фронта

Украинские воины. Фото: Tyler Hicks / The New York Times

Украинские воины за прошедшие сутки продолжали контрнаступательные действия на четырех направлениях фронта. ВСУ уничтожают врага на разных участках.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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Контрнаступление под Бахмутом

По информации Министерства обороны России и других российских источников, украинские защитники вели локальные наземные атаки к западу и югу от Кременной.

Однако, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ продолжают контрнаступательные действия под Бахмутом, а по информации российских источников, Вооруженные силы Украины атаковали северную и южную окраины Бахмута.

Украина продолжает атаковать

Также в Минобороны РФ уверяли, что российская армия отразила ограниченные украинские наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

"Украинские войска продолжали контрнаступательные действия к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки вблизи административной границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями", — объяснили в Институте.

По словам аналитиков, бойцы ВСУ проводили контрнаступательные операции к юго-западу и юго-востоку от Орехова на западе Запорожской области.

В свою очередь Маляр отметила, что украинские военные продвинулись до двух километров в нескольких неопределенных направлениях на юге Украины.

Карта боевых действий. Источник: ISW

Напомним, ранее американский бронеавтомобиль "Брэдли" спас жизнь украинских военных. После прямого попадания в башню БМП российской ракеты только у одного члена экипажа зафиксировали легкую контузию.