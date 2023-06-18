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В ISW розповіли про успіхи контрнаступу ЗСУ та назвали основні ділянки фронту

18 червня 2023 08:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW розповіли про успіхи контрнаступу ЗСУ та назвали основні ділянки фронту
Українські воїни. Фото: Tyler Hicks / The New York Times
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські воїни протягом минулої доби продовжували контрнаступальні дії на чотирьох напрямках фронту. ЗСУ знищують ворога на різних ділянках. 

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Контрнаступ під Бахмутом

За інформацією Міністерства оборони Росії та інших російських джерел, українські захисники вели локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної. 

Проте, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії під Бахмутом, а за інформацією російських джерел, Збройні сили України атакували північну та південну околиці Бахмута.

Україна продовжує атакувати

Також в Міноборони РФ запевняли, що російська армія відбила обмежені українські наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

"Українські війська продовжували контрнаступальні дії на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями", — пояснили в Інституті.

За словами аналітиків, бійці ЗСУ проводили контрнаступальні операції на південний захід і південний схід від Оріхова на заході Запорізької області. 

Своєю чергою Маляр зазначила, що українські військові просунулися до двох кілометрів у кількох невизначених напрямках на півдні України.

Контрнаступ України: ISW назвав основні ділянки фронту фото 1
Карта бойових дій. Джерело: ISW

Нагадаємо, раніше американський бронеавтомобіль "Бредлі" врятував життя українських військових. Після прямого влучання у башту БМП російської ракети лише у одного члена екіпажу зафіксували легку контузію.

 

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