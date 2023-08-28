В ISW рассказали об успехах ВСУ на фронте и прорыве обороны оккупантов

Украинские военные возле техники на фронте. Фото: Генштаб

ВСУ продолжают контрнаступление, освобождая украинскую землю от оккупантов. Так, они продвигались в районе западной границы Донецкой области и на востоке и западе Запорожской области.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Продвижение ВСУ

По словам спикера Таврической группировки войск Александра Штупуна, украинские воины продвигаются в следующих направлениях:

Новопрокоповка (13 км к югу от Орехова),

Малая Токмачка (9 км юго-восточнее Орехова),

Очеретоватое (25 км юго-восточнее Орехово) на западе Запорожской области.

Он добавил, что наши защитники имели успехи в районе Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Работиного (10 км к югу от Орехова). Кроме того, они продвинулись возле Старомайорского (9 км южнее Великой Новоселки) на бердянском направлении (западная зона границы Донецкой и восточная Запорожской области).

Также украинские войска имели успех на Мелитопольском направлении, однако деталей относительно того, где именно, не сообщили.

В то же время представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что украинские бойцы продолжают наступление на Бахмутском направлении.

Оборона армии РФ

По словам одного из украинских военных, в районе Работиного действует система взаимосвязанных окопов, блиндажей и ограниченных подземных тоннелей РФ. Это позволяет оккупантам перемещать личный состав, вооружение и боеприпасы с разных тактических позиций вдоль фронта.

"Украинский военный заявил, что перед этими взаимосвязанными слоями оборонных позиций и между ними по полям простираются противотанковые рвы и минные поля. Солдат добавил, что все "нераскопанные" территории вокруг этих подготовленных оборонных позиций сильно заминированы и что российские силы узко обозначили незаменимые пути в своих оборонительных слоях, чтобы позволить российским силам достичь огневых позиций", — говорится в сообщении.

Он не уточнил, удалось ли ВСУ пройти через самые плотные минные поля, однако высказал предположение, что украинские воины до сих пор должны были заниматься разминированием территории последовательными темпами, прежде чем продолжить продвижение.

"Украинские войска сейчас находятся на расстоянии удара от следующей серии российских оборонных позиций, которые состоят из относительно более смежного массива противотанковых рвов и противотанковых препятствий с зубами дракона с российскими боевыми позициями по этим препятствиям, похожим на предыдущий слой российской обороны", — добавили в материале.

Напомним, украинское подполье во временно оккупированном Луганске ликвидировало вражеские военные патрули. Также партизаны там постоянно ведут разведку.