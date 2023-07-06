В ISW рассказали о значительных успехах ВСУ и ударах по тыловым позициям оккупантов
Украинские воины 5 июля успешно наступали на пяти направлениях фронта. Также Силы обороны нанесли удар по тылу российских оккупантов.
Об этом сообщил Институт изучения войны.
Успехи ВСУ
По информации аналитиков, Силы обороны направленно приступили к координационной серии ударов, чтобы ослабить российскую логистику и сдвинуть наземные линии связи вдоль всего периметра боевых действий.
Также известно, что украинская армия продвинулась на Бахмутском направлении, а именно юго-западнее Берховки, расположенной в 6 километрах к северо-западу от Бахмута.
В свою очередь удалось продвинуться к западу от Ягодного, которое расположено в 2 километрах к северу от Бахмута, а также юго-западнее самого Бахмута.
Уничтожение врага
Кроме того, украинским военным удалось провести серию ракетных ударов по тыловым позициям окупантов вдоль всего фронта. ВСУ ударили по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Также зафиксированы украинские удары по позициям РФ у Дебальцево и по железнодорожной станции в Ясиноватой.
"Широкомасштабная серия ударов, нацеленная на российские GLOC и материально-техническое обеспечение, была бы уместным элементом такой стратегии и частично напоминает кампанию блокирования, которую украинские силы провели в рамках Херсонского контрнаступления", — отмечают в Институте.
Напомним, в течение суток авиация сил обороны 13 раз ударила по оккупантам. Также ВСУ уничтожили вражеский ЗРК.