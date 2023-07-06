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В ISW рассказали о значительных успехах ВСУ и ударах по тыловым позициям оккупантов

6 июля 2023 07:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ISW рассказали о значительных успехах ВСУ и ударах по тыловым позициям оккупантов
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские воины 5 июля успешно наступали на пяти направлениях фронта. Также Силы обороны нанесли удар по тылу российских оккупантов.

Об этом сообщил Институт изучения войны.

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Успехи ВСУ

По информации аналитиков, Силы обороны направленно приступили к координационной серии ударов, чтобы ослабить российскую логистику и сдвинуть наземные линии связи вдоль всего периметра боевых действий.

Также известно, что украинская армия продвинулась на Бахмутском направлении, а именно юго-западнее Берховки, расположенной в 6 километрах к северо-западу от Бахмута.

В свою очередь удалось продвинуться к западу от Ягодного, которое расположено в 2 километрах к северу от Бахмута, а также юго-западнее самого Бахмута.

Уничтожение врага

Кроме того, украинским военным удалось провести серию ракетных ударов по тыловым позициям окупантов вдоль всего фронта. ВСУ ударили по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Также зафиксированы украинские удары по позициям РФ у Дебальцево и по железнодорожной станции в Ясиноватой.

"Широкомасштабная серия ударов, нацеленная на российские GLOC и материально-техническое обеспечение, была бы уместным элементом такой стратегии и частично напоминает кампанию блокирования, которую украинские силы провели в рамках Херсонского контрнаступления", отмечают в Институте.

Напомним, в течение суток авиация сил обороны 13 раз ударила по оккупантам. Также ВСУ уничтожили вражеский ЗРК.

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