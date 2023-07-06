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В ISW розповіли про значні успіхи ЗСУ та удари по тилових позиціях окупантів

6 липня 2023 07:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW розповіли про значні успіхи ЗСУ та удари по тилових позиціях окупантів
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські воїни 5 липня успішно наступали на п'яти напрямках фронту. Також Сили оборони завдали удару по тилу російських окупантів.

Про це повідомив Інститут вивчення війни.

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Успіхи ЗСУ

За інформацією аналітиків, Сили оборони спрямовано розпочали координаційну серію ударів, щоб послабити російську логістику та зрушити наземні лінії зв'язку вздовж всього периметру бойових дій.

Також відомо, що українська армія просунулася на Бахмутському напрямку, а саме на південний захід від Берхівки, яка розташована на відстані 6 кілометрів на північний захід від Бахмута.

Своєю чергою вдалося просунутися на захід від Ягідного, яке розташоване на відстані 2 кілометрів на північ від Бахмута, а також на південний захід від самого Бахмута.

Знищення ворога

Крім того, українським військовим вдалося провести серію ракетних ударів по тилових позиціях окупантів уздовж усього фронту. ЗСУ вдарили по складу боєприпасів у Макіївці, що на Донеччині. Також зафіксовані українські удари по позиціях РФ біля Дебальцевого та по залізничній станції в Ясинуватій.

"Широкомасштабна серія ударів, націлена на російські GLOC та матеріально-технічне забезпечення, була б доречним елементом такої стратегії та частково нагадує кампанію блокування, яку українські сили провели в рамках Херсонської контрнаступу", — зазначають в Інституті.

Нагадаємо, упродовж доби авіація сил оборони 13 разів вдарила по окупантах. Також ЗСУ знищили ворожий ЗРК.

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