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В ISW отметили успех ВСУ и объяснили, что происходит в армии РФ

21 августа 2023 07:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ISW отметили успех ВСУ и объяснили, что происходит в армии РФ
Украинские защитники наносят удары по врагу на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, что в свою очередь нервирует и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъяренные ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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"Некоторые российские милблогеры выразили гнев из-за недавних украинских ударов по Керченскому мосту и призвали российские силы атаковать семьи, дома и другое имущество украинских руководителей, чтобы сдержать дальнейшие украинские удары по российским глубоким тылам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в РФ призвали применить к украинцам "стратегию отплаты как в Ливане и на Северном Кавказе", а также нанести "особо болезненные" удары.

Удары ВСУ деморализуют россиян

Некоторые российские СМИ утверждали, что удары по Москве и другим городам РФ истощают российскую ПВО. Поэтому военные блоггеры стали все чаще жаловаться на то, что армия деморализована и не может противостоять атакам ВСУ.

"Российский инсайдерский источник утверждал, что российская противовоздушная оборона не активировалась для защиты от ночного удара по железнодорожной станции Курска с 19 на 20 августа, подчеркивая частую жалобу милблогеров о том, что российские силы не могут защититься от ударов по территории России", — говорят в ISW.

Чтобы улучшить ситуацию, как утверждают в разведке Британии, российское руководство пытается оказывать давление на командование российских Воздушно-космических сил.

Напомним, за три недели августа украинские защитники ликвидировали 121 вражеский БПЛА из 128, таким образом эффективность противодействия российским дронам достигла 90%.

Также мы писали, что украинские военные успешно преодолели минные преграды и продвинулись в направлении Токмака в Запорожской области. Освобождение Токмака и дальнейшее продвижение будет сложной задачей для наступления ВСУ.

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