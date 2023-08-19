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Бійці ЗСУ прорвалися через мінне поле і досягли успіху в Токмаку, — CBS News

19 серпня 2023 13:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бійці ЗСУ прорвалися через мінне поле і досягли успіху в Токмаку, — CBS News
Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові успішно подолали мінні перепони та просунулися у напрямку Токмака у Запорізькій області. Звільнення Токмака та подальше просування буде складним завданням для наступу ЗСУ.

Про це повідомляє CBS News, посилаючись на американські джерела.

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Повідомляється, що раніше представник США стверджував, що українські підрозділи рухаються північніше Токмака і вже зустрічають опір на головних позиціях російського захисту біля міста.

При цьому джерела видання говорять про те, що звільнити Токмак і продовжити наступ буде не просто з огляду на зусилля українців за останні місяці.

Нагадаємо, що українські військові продовжують наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Їм удалося просунутися в районі Роботино на заході Запорізької області.

Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували і на оцінки розвідувальної спільноти США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе розірвати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не єдиний спосіб.

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