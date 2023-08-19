Бійці ЗСУ прорвалися через мінне поле і досягли успіху в Токмаку, — CBS News
Українські військові успішно подолали мінні перепони та просунулися у напрямку Токмака у Запорізькій області. Звільнення Токмака та подальше просування буде складним завданням для наступу ЗСУ.
Про це повідомляє CBS News, посилаючись на американські джерела.
Що відомо про просування ЗСУ до Токмака
Повідомляється, що раніше представник США стверджував, що українські підрозділи рухаються північніше Токмака і вже зустрічають опір на головних позиціях російського захисту біля міста.
При цьому джерела видання говорять про те, що звільнити Токмак і продовжити наступ буде не просто з огляду на зусилля українців за останні місяці.
Нагадаємо, що українські військові продовжують наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Їм удалося просунутися в районі Роботино на заході Запорізької області.
Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували і на оцінки розвідувальної спільноти США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе розірвати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не єдиний спосіб.