В ISW указали на нюанс, который испортит России радость от "победы" в Бахмуте

Военный ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

В информационном пространстве ведутся дискуссии о реальных потерях российских военных в Бахмуте. Российское население, мягко говоря, удивлено реальным количеством погибших "вагнеровцев".

Об этом сообщает в своем ежедневном аналитическом отчете Институт изучения войны.

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На днях в интервью глава террористической ЧВК "Вагнер" в интерне российским СМИ заявил, что его военная компания потеряла 10 000 новобранцев и 10 000 штатных профессиональных бойцов. Они погибли в ходе битвы за Бахмута.

Пригожин также отметил, что ЧВК "Вагнер" завербовала 50 тыс. пленных, 20% из которых (10 тыс.) также погибли в боях за Бахмут.

"Российские "военкоры" сразу зацепились за сообщения о потерях, тем самым переместив всеобщее российское внимание от дискуссий о значении взятия Бахмута к усилению спекуляций вокруг уведомленных потерь. Националистическая провоенная фракция, примером которой являются взгляды бывшего российского офицера Игоря Гиркина, и предположила, что реальные потери могут быть намного выше" , — пишут в ISW.

Реальные потери могут быть значительно больше

Российские политики отметили также, что во время 9-летней войны в Афганистане советская армия потеряла гораздо меньше солдат — 15 тысяч в целом. Гиркин также заявил, что фактические потери Вагнера могут быть более чем в 1,5 раза больше, чем заявленные Пригожиным.

"Кроме этого он отметил, что из 50 000 новобранцев, которых Пригожин завербовал из тюрем, 10 000 погибли в боевых действиях, а 26 000, как сообщается, получили помилование и вернулись в Россию, оставив 14 000 новобранцев пропавшими без вести. предположил, что значительная часть из этих 14 000 пропавших без вести новобранцев также могла быть убита во время боя, поэтому, вероятно, было убито более 40 000 "вагнеровцев" в бою", — отмечали в аналитике ISW.

Напомним, ранее мы писали, что на днях Генштаб впервые с 2022 года не сообщил о текущей ситуации на Бахмутском направлении. Институт изучения войны заявляет, что это могло произойти из-за того, что "вагнеровцы" могли продвинуться в глубь города.

Добавим, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин нецензурно отозвался о целях нападения на Украину и призвал превратить Россию в КНДР. Об этом он заявил во время интервью пропутинскому политтехнологу Константину Долгову.