"Вагнерівці" могли просунутися вглиб Бахмуа, — ISW

Російські окупанти з ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Днями Генштаб вперше з 2022 року не повідомив про поточну ситуацію на Бахмутському напрямку. Інститут вивчення війни заявляє, що це могло статись через те, що "вагнерівці" могли просунутися вглиб міста.

Про це повідомляє ISW у своєму щоденному звіті.

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У Генштабі також повідомляють, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Бахмута — поблизу міста Хромове.

"Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про зниження бойових дій у Бахмуті та його околицях і повторила, що українські сили утримують позиції в укріпрайоні біля пам’ятника МіГ-17 у західному Бахмуті", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ISW пише, що російські "воєнкори" поширили матеріал, в якому начебто видно сили ПВК "Вагнер" біля цього цього ж памʼятника МіГ-17. Російська сторона стверджує, що там немає ЗСУ.

ЗСУ пішли в атаку?

Окрім цього, полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили просунулися на 200-400 метрів уздовж флангів Бахмута та досі контролюють низку будівель та укріплень у південно-західному Бахмуті.

У Росії ж зазначили, що ЗСУ просунулися поблизу Ягідного (1 км на північний захід від Бахмута) і що російські сили безуспішно атакували поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута).

Інші російські воєнкори спростували повідомлення про те, що українські сили досягли успіхів під час контратак на північний захід і південний захід від Бахмута, і заявили, що наступ Росії з Бахмута в бік Іванівського чи Богданівки залишається малоймовірним, зазначають у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після багатомісячної битви у Бахмуті сили ПВК "Вагнер" виснажені. Російські окупаційні війська навряд чи зможуть продовжити наступальні дії на цій ділянці фронту.

Додамо, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив у прямому ефірі, що російські окупанти після багатоденного протистояння "звільнили" Бахмут, хоча там досі тривають бої.