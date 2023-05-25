В ISW вказали на нюанс, який зіпсує Росії радощі від "перемоги" у Бахмуті

Військовий ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

В інформаційному просторі точаться дискусії щодо реальних втрат російських військових в Бахмуті. Російське населення, мʼяко кажучи, здивоване реальною кількістю загиблих "вагнерівців".

Про це повідомляє у своєму щоденному аналітичному звіті Інститут вивчення війни.

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Днями в інтервʼю очільник терористичної ПВК "Вагнер" в інтерню російським ЗМІ заявив, що його військова компанія втратила 10 000 новобранців та 10 000 штатних професійних бійців. Вони загинули в ході битви за Бахмут.

Пригожин також зазначив, що ПВК "Вагнер" завербувала 50 тис. полонених, 20% з яких (10 тис.) також загинули в боях за Бахмут.

"Російські "воєнкори" відразу зачепилися за повідомлення про втрати, тим самим перемістивши загальну російську увагу від дискусій про значення взяття Бахмута до посилення спекуляцій навколо повідомлених втрат. Націоналістична провоєнна фракція, прикладом якої є погляди колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна, прокоментувала величезний масштаб зареєстрованих втрат і припустила, що реальні втрати можуть бути набагато вищими", — пишуть у ISW.

Реальні втрати можуть бути значно більшими

Російські політики зазначили також, що під час 9-річної війни в Афганістані радянська армія втратила значно менше солдатів — 15 тисяч загалом. Гіркін також заявив, що фактичні втрати Вагнера можуть бути більш ніж у 1,5 рази більші, ніж заявлені Пригожиним.

"Окрім цього, він зазначив, що з 50 000 новобранців, яких Пригожин завербував з в'язниць, 10 000 загинули в бойових діях, а 26 000, як повідомляється, отримали помилування та повернулися до Росії, залишивши 14 000 новобранців зниклими безвісти. Гіркін припустив, що значна частина з цих 14 000 зниклих безвісти новобранців також могла бути вбита під час бою, тому, ймовірно, було вбито більше 40 000 "вагнерівців" у бою", — зазначали в аналітиці ISW.

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями Генштаб вперше з 2022 року не повідомив про поточну ситуацію на Бахмутському напрямку. Інститут вивчення війни заявляє, що це могло статись через те, що "вагнерівці" могли просунутися вглиб міста.

Додамо, керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин нецензурно відгукнувся про мету нападу на Україну та закликав перетворити Росію на КНДР. Про це він заявив під час інтерв'ю пропутінському політтехнологу Костянтину Долгову.