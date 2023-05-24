Пригожин запропонував перетворити Росію на КНДР

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Скріншот: YouTube

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нецензурно відгукнувся про мету нападу на Україну та закликав перетворити Росію на КНДР. Про це він заявив під час інтерв'ю пропутинському політтехнологу Костянтину Долгову.

"Якось у нас все не складається"

За словами Пригожина, так звана "СВО" зробила Україну нацією, яка відома у всьому світі. Таким чином, замість "денацифікації" та "демілітаризації" Росія отримала біля своїх кордонів надзвичайно мілітаризовану державу.

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"Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботами по всій території України у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо. Підійшли до Києва — російською мовою називаю, обос***ались і відійшли. Далі до Херсона — обос** *ались, відійшли. І якось у нас все не складається", — поскаржився Пригожин.

"Атакуватимуть Крим"

Також засновник ПВК "Вагнер" заявив, що Росії слід готуватися до найгіршого.

"Песимістичний сценарій: українцям дають ракети, вони готують війська, безумовно вони продовжуватимуть наступ, намагатимуться контратакувати. Можливо, контрнаступ десь стане успішним, вони відновлюватимуть кордони до 2014 року, і це легко може статися. Вони атакуватимуть Крим, намагатимуться підірвати Кримський міст, відсікти шляхи постачання. Тому нам треба готуватися до важкої війни", — сказав Пригожин.

Майбутнє Росії – КНДР

На думку Пригожина, єдиним способом уникнути поразки у війні з Україною є повне переведення Росії на військові рейки.

"Ми зараз у тому стані, коли ми просто Росію проср***ти можемо. Тому ми маємо ввести військовий стан, ми маємо оголошувати нові хвилі мобілізації, ми маємо перевести всіх кого можливо на виробництво боєприпасів", — заявив він.

За його словами, росіянам потрібно "перестати жирувати" і працювати лише на війну.

"Росії треба в образі Північної Кореї прожити певну кількість років, закрити всі кордони, перестати панькатися, забрати всіх своїх отроків з-за кордону і працювати. Тоді ми й прийдемо до якогось результату", — вважає Пригожин.

"У Шойгу зять булками трясе"

Також Євген Пригожин звично накинувся на міністра оборони РФ Сергія Шойгу, звинувативши його та його родину у недостатньому "патріотизмі".

"У Шойгу зять ходить, булками трясе, а донька відкриває кронштадські форти (проект музейно-історичних парків у Кронштадті, яким керує Ксенія Шойгу, — ред.). Ти заробила на ці форти? Ти свої гроші витрачаєш на ці форти? На боєприпаси, бл***дь, витрать", — заявив Пригожин.

На його думку, така поведінка дітей російської еліти може закінчитися революцією, "як у 1917 році".

"Все закінчиться тим, що буде в одну мить Варфоломєєва ніч. Жирування дітей еліти закінчиться тим, що люди їх на вила піднімуть. Я рекомендую еліті РФ, зберіть, с***ка, своїх отроків, відправте їх на війну", — сказав засновник ПВК "Вагнер".

Також Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі, яка однаково успішно воює на будь-яких системах озброєння.

Нагадаємо, 21 травня Євген Пригожин вкотре заявив про захоплення "вагнерівцями" Бахмута та оголосив про виведення своєї ПВК з міста 25 травня.

Раніше російський правозахисний проект Gulagu.net повідомив, що керівництво РФ вважає дії ПВК "Вагнер" в Україні провальними, оскільки під час боїв Пригожин втратив близько 35 тисяч бойовиків.