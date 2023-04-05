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Робота української авіації: яких втрат зазнали окупанти

5 квітня 2023 07:13
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Українські льотчики
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За попередню добу, 4 квітня, українська авіація завдала нищівних ударів по окупантах. Вони втратили багато техніки та особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Яких втрат зазнали окупанти

Зазначається, що авіація сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу "КУБ". 

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три ворожі пункти управління, два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Де наступає ворог

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках окупанти ведуть безуспішні наступальні дії. Однак Сили оборони мужньо стримують ворога. 

Нагадаємо, 4 квітня українські десантники знищили польовий табір росіян. Внаслідок знищення табору було вбито кілька окупантів, а решту було розкидано по околицях. Деякі з них стали добривом для місцевої флори та фауни.

Окрім того, ЗСУ знищили значну частину 10-го танкового полку рф. У британській розвідці пояснили, що такі втрати спричинені тактичними помилками при фронтальних атаках.

Фото: ЗСУ

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