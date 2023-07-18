Взрывы в Харьковской области ночью 18 июля

В Харьковской области взрывы: в небе "шахеды"
18 июля 2023 03:32
обновлено: 03:40
Взрывы прогремели в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com
На фоне масштабной воздушной тревоги ночью, 18 июля, раздались взрывы в Харьковской области. Вся главная информация об этом в нашей статье.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
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Взрывы в Харьковской области 18 июля
Обновлено 03:37. В Харьковской области прогремели взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.
Напомним, что в Николаеве и Одессе ночью, 18 июля, раздаются взрывы. Все, что сейчас известно, читайте в нашей статье.
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