Взрывы в Харьковской области ночью 18 июля

Взрывы прогремели в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com

На фоне масштабной воздушной тревоги ночью, 18 июля, раздались взрывы в Харьковской области. Вся главная информация об этом в нашей статье.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Взрывы в Харьковской области 18 июля

Обновлено 03:37. В Харьковской области прогремели взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.

Напомним, что в Николаеве и Одессе ночью, 18 июля, раздаются взрывы. Все, что сейчас известно, читайте в нашей статье.

Также мы сообщали, что в Одессе ночью 18 июля гремят мощные взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.

В Одессе гремят взрывы ночью, 18 июля. Узнайте актуальную информацию об этом событии из нашей статьи.