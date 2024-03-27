В Херсоні лунали вибухи — в ОВА розповіли, куди влучили окупанти
Російські загарбники не припиняють тероризувати Херсон. Із самого ранку середи, 27 березня, в місті лунають вибухи, є "приліт" по офісній будівлі.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог обстрілює Херсон
"Один із "прильотів" по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста", — розповів Прокудін.
Також очільник ОВА повідомив, що вибуховою хвилею побило шибки в оселі, яка розташована поруч з офісним приміщенням.
"Лише дивом жінка, яка там мешкає, не постраждала", — додав Прокудін.
Раніше ми повідомляли, що заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив громадян про небезпеку в середу, 27 березня. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.
Нагадаємо, росіяни за добу завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Регіон зазнав значних руйнувань.
Також ми писали, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, ау багатоповерхівці повилітали шибки.
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