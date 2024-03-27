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В Херсоні лунали вибухи — в ОВА розповіли, куди влучили окупанти

27 березня 2024 12:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Херсоні лунали вибухи — в ОВА розповіли, куди влучили окупанти
Жінки прибирають після обстрілу. Фото: скриншот Херсонської ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники не припиняють тероризувати Херсон. Із самого ранку середи, 27 березня, в місті лунають вибухи, є "приліт" по офісній будівлі. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Один із "прильотів" по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста", — розповів Прокудін. 

Також очільник ОВА повідомив, що вибуховою хвилею побило шибки в оселі, яка розташована поруч з офісним приміщенням.

"Лише дивом жінка, яка там мешкає, не постраждала", — додав Прокудін.

Раніше ми повідомляли, що заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив громадян про небезпеку в середу, 27 березня. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.

Нагадаємо, росіяни за добу завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Регіон зазнав значних руйнувань.

Також ми писали, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, ау багатоповерхівці повилітали шибки.

Херсон
вибух
Україна
обстріли
Херсонська область
Олександр Прокудін
ракетний удар

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