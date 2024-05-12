В Херсонской ОВА рассказали о последствиях российских обстрелов

Взрыв. Иллюстративное фото: observador.pt

За прошедшие сутки, 11 мая, Россия продолжила обстреливать Херсонскую область. В результате атак один человек погиб, а несколько гражданских получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Населенные пункты, подвергшиеся обстрелам и авиационным ударам: Антоновка, Тягинка, Садовое, Михайловка, Станислав, Токаровка, Львово, Инженерное, Приднепровское и Херсон.

В результате обстрелов пострадали частные дома и объекты коммунальной инфраструктуры. После обстрелов была обнаружена утечка газа, но она была быстро устранена, и угрозы возникновения пожара не было.

В результате атак российских войск один человек умер, а пятеро получили травмы, среди которых был ребенок.

Скриншот посту Александр Прокудин

Напомним, в селе Музыковка Херсонской области в субботу, 11 мая, ребенок подорвался на мине. В результате взрыва российского боеприпаса мальчик получил многочисленные травмы.

Ночью на 11 мая россияне ударили КАБами по центру Тягинской громады. Пока известно о травмированной женщине и погибшем мужчине.