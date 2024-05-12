В Херсонській ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів

Вибух. Ілюстративне фото: observador.pt

Минулої доби, 11 травня, Росія продовжила обстрілювати Херсонську область. В результаті атак одна людина загинула, а кілька цивільних отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Населені пункти, які зазнали обстрілів та авіаційних ударів: Антонівка, Тягинка, Садове, Михайлівка, Станіслав, Токарівка, Львове, Інженерне, Придніпровське та місто Херсон.

В результаті обстрілів постраждали приватні будинки та об’єкти комунальної інфраструктури. Після обстрілів було виявлено витік газу, але його швидко усунули, загрози виникнення пожежі не було.

Внаслідок атак російських військ одна особа померла, а п’ятеро отримали травми, серед яких була дитина.

Скриншот допису Олександр Прокудін

Нагадаємо, у селі Музиківка Херсонської області в суботу, 11 травня, дитина підірвалася на міні. Внаслідок вибуху російського боєприпасу хлопчик отримав численні травми.

Вночі на 11 травня росіяни вдарили КАБами по центру Тягинської громади. Наразі відомо про травмовану жінку та загиблого чоловіка.