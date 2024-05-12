Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Херсонській ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів arrow

В Херсонській ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів

12 травня 2024 11:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Херсонській ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів
Вибух. Ілюстративне фото: observador.pt
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Минулої доби, 11 травня, Росія продовжила обстрілювати Херсонську область. В результаті атак одна людина загинула, а кілька цивільних отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріли Херсонщини

Населені пункти, які зазнали обстрілів та авіаційних ударів: Антонівка, Тягинка, Садове, Михайлівка, Станіслав, Токарівка, Львове, Інженерне, Придніпровське та місто Херсон.

В результаті обстрілів постраждали приватні будинки та об’єкти комунальної інфраструктури. Після обстрілів було виявлено витік газу, але його швидко усунули, загрози виникнення пожежі не було.

Внаслідок атак російських військ одна особа померла, а п’ятеро отримали травми, серед яких була дитина.

Скриншот допису Олександр Прокудін
Скриншот допису Олександр Прокудін

Нагадаємо, у селі Музиківка Херсонської області в суботу, 11 травня, дитина підірвалася на міні. Внаслідок вибуху російського боєприпасу хлопчик отримав численні травми.

Вночі на 11 травня росіяни вдарили КАБами по центру Тягинської громади. Наразі відомо про травмовану жінку та загиблого чоловіка.

росія
війна
російські війська
Херсон
Україна
Херсонська область
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина