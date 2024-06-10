Воздушная тревога в Украине 10 мая — что известно

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — угроза ракетного удара
В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается об угрозе ракетного удара для Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
По предварительной информации, были запущены баллистические ракеты из Крыма.
По состоянию на 19:03 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Обновлено в 19:04: фиксируются отбои.
Напомним, сегодня днем, 10 июня, сирены прозвучали в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской и Донецкой областях.
Также ночью риски ракетных ударов отмечались в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.
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