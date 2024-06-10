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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — угроза ракетного удара

10 июня 2024 18:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Украине 10 мая — что известно
Ракета "Искандер-К" в полете. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается об угрозе ракетного удара для Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

По предварительной информации, были запущены баллистические ракеты из Крыма.

воздушная тревога
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 19:03 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — угроза ракетного удара - фото 2
Воздушная тревога в Украине Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 19:04: фиксируются отбои.

Напомним, сегодня днем, 10 июня, сирены прозвучали в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

Также ночью риски ракетных ударов отмечались в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

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