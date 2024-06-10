Повітряна тривога в Україні 10 травня — що відомо

Ракета "Іскандер-К" в польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ

В окремих регіонах України оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про загрозу ракетного удару для Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Київської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За попередньою інформацією, були запущені балістичні ракети з Криму.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 19:03, карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Повітряна тривога в Україні Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 19:04: фіксуються відбої.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 10 червня сирени пролунали у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також вночі ризики ракетних ударів спостерігалися у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях.