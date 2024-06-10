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В Києві та низці областей оголошена повітряна тривога — загроза ракетного удару

10 червня 2024 18:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога в Україні 10 травня — що відомо
Ракета "Іскандер-К" в польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В окремих регіонах України оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про загрозу ракетного удару для Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Київської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повітряна тривога в Україні 

За попередньою інформацією, були запущені балістичні ракети з Криму. 

повітряна тривога
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 19:03, карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

В Києві та низці областей оголошена повітряна тривога — загроза ракетного удару - фото 2
Повітряна тривога в Україні Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 19:04: фіксуються відбої.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 10 червня сирени пролунали у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також вночі ризики ракетних ударів спостерігалися у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях. 

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Дніпропетровська область
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Миколаївська область

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