В Крыму оккупанты усиливают контроль за объектами и населением
Российские оккупационные войска и спецслужбы ужесточили контроль за населением аннексированного Крыма. Оккупанты проверяют документы и смартфоны у жителей Крымского полуострова.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Блокпосты на Крымском мосту
По имеющейся информации, российские оккупанты в последнее время ужесточили меры контроля на территории оккупированного с 2014 года Крымского полуострова.
Причиной активизации украинского подполья в Крыму.
Под особый контроль оккупанты взяли построенный ими после аннексии Автономной Республики Крым мост через Керченский пролив.
Тотальные проверки
Там, а также на других блокпостах на полуострове, или просто на улице, оккупанты тщательно проверяют все документы и транспортные средства.
Кроме того, захватчики пересматривают:
- историю браузера на телефоне;
- подписки в Telegram и Viber.
Кроме того, российские оккупанты проверяют наличие на телефоне VPN-сервисов, позволяющих заходить на запрещенные в России и на оккупированных территориях украинские сайты.
Напомним, что 11 июня в Крыму произошел взрыв на железной дороге, что могло повлечь за собой усиление контроля со стороны оккупантов.