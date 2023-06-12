В Крыму оккупанты усиливают контроль за объектами и населением

Российский оккупационный блокпост в Крыму. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска и спецслужбы ужесточили контроль за населением аннексированного Крыма. Оккупанты проверяют документы и смартфоны у жителей Крымского полуострова.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По имеющейся информации, российские оккупанты в последнее время ужесточили меры контроля на территории оккупированного с 2014 года Крымского полуострова.

Причиной активизации украинского подполья в Крыму.

Под особый контроль оккупанты взяли построенный ими после аннексии Автономной Республики Крым мост через Керченский пролив.

Тотальные проверки

Там, а также на других блокпостах на полуострове, или просто на улице, оккупанты тщательно проверяют все документы и транспортные средства.

Кроме того, захватчики пересматривают:

историю браузера на телефоне;

подписки в Telegram и Viber.

Кроме того, российские оккупанты проверяют наличие на телефоне VPN-сервисов, позволяющих заходить на запрещенные в России и на оккупированных территориях украинские сайты.

Напомним, что 11 июня в Крыму произошел взрыв на железной дороге, что могло повлечь за собой усиление контроля со стороны оккупантов.