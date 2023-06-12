Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Крыму оккупанты усиливают контроль за объектами и населением arrow

В Крыму оккупанты усиливают контроль за объектами и населением

12 июня 2023 13:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Крыму оккупанты усиливают контроль за объектами и населением
Российский оккупационный блокпост в Крыму. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска и спецслужбы ужесточили контроль за населением аннексированного Крыма. Оккупанты проверяют документы и смартфоны у жителей Крымского полуострова.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Блокпосты на Крымском мосту

По имеющейся информации, российские оккупанты в последнее время ужесточили меры контроля на территории оккупированного с 2014 года Крымского полуострова.

Причиной активизации украинского подполья в Крыму.

Под особый контроль оккупанты взяли построенный ими после аннексии Автономной Республики Крым мост через Керченский пролив.

Тотальные проверки

Там, а также на других блокпостах на полуострове, или просто на улице, оккупанты тщательно проверяют все документы и транспортные средства.

Кроме того, захватчики пересматривают:

  • историю браузера на телефоне;
  • подписки в Telegram и Viber.

Кроме того, российские оккупанты проверяют наличие на телефоне VPN-сервисов, позволяющих заходить на запрещенные в России и на оккупированных территориях украинские сайты.

Напомним, что 11 июня в Крыму произошел взрыв на железной дороге, что могло повлечь за собой усиление контроля со стороны оккупантов.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас