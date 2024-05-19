В Крыму ударили по российскому малому ракетному кораблю "Циклон"

Российский малый ракетный корабль «Циклон». Фото: росСМИ

У Куриной пристани во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 19 мая, был нанесен ракетный удар. Известно, что удалось поразить российский ракетный корабль "Циклон".

Об этом сообщает "Крымский ветер".

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Удар по вражескому "Циклону"

По предварительным данным, корабль протяженностью 70-75 метров получил значительные повреждения. Его уже забрали с места, где он находился.

"Мы предполагаем, что именно "Циклон" попал под удар", — говорится в сообщении.

В то же время российские Telegram-каналы также распространяют информацию об ударе по "Циклону". Враг заявляет, что корабль якобы атаковал ракетами ATACAMS.

"В результате удара погибли шесть военнослужащих ЧФ РФ, еще 11 получили ранения", — сообщают россияне.

Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

К тому же противник активно комментирует атаку на "Циклон" в Telegram:

Комментарии россиян. Фото: скриншот

Комментарии россиян. Фото: скриншот

Комментарии россиян. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 мая Силы обороны атаковали Черноморский флот РФ. В результате был уничтожен морской тральщик проекта 266-М "Ковровец".

Также в ночь на 15 мая украинские Вооруженные силы нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Согласно обнародованным спутниковым снимкам оккупанты потеряли три самолета.