Удар по Бельбеку 15 травня — що відомо

Наслідки атаки на аеродром. Фото: MAXAR

⁨У тимчасово окупованому Криму в ніч на 15 травня лунали вибухи на складі аеродрому в Бельбеку, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27. Через атаку там почали детонувати боєприпаси.

Кадри наслідків удару по аеродрому оприлюднила компанія MAXAR.

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На супутникових знімках можна ідентифікувати втрати ворога в авіації:

два винищувачі МіГ-31;

один винищувач Су-27;

один винищувач МіГ-29.

Крім того, на кадрах вдалося зафіксувати згарище від складу з паливно-мастильними матеріалами та знищений радар С-400.

Наслідки атаки на аеродром. Фото: MAXAR

Наслідки атаки на аеродром. Фото: MAXAR

Наслідки атаки на аеродром. Фото: MAXAR

За словами агентів "АТЕШ", на складі окупантів у Бельбеку є значні пошкодження, оскільки влучання було точно в ціль. Саме там зберігаються ракети для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, якими Росія атакує Україну.

Також ми писали, що в ніч на 16 травня аеродром в Бельбеку атакували вдруге. Внаслідок "прильоту" на паливному складі розпочалася пожежа.