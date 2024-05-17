Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Удар по аеродрому в Бельбеку — в мережі з'явилися супутникові знімки наслідків arrow

Удар по аеродрому в Бельбеку — в мережі з'явилися супутникові знімки наслідків

17 травня 2024 08:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по Бельбеку 15 травня — що відомо
Наслідки атаки на аеродром. Фото: MAXAR
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

⁨У тимчасово окупованому Криму в ніч на 15 травня лунали вибухи на складі аеродрому в Бельбеку, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27. Через атаку там почали детонувати боєприпаси. 

Кадри наслідків удару по аеродрому оприлюднила компанія MAXAR.

Читайте також:

Наслідки удару по Бельбеку 15 травня

На супутникових знімках можна ідентифікувати втрати ворога в авіації:

  • два винищувачі МіГ-31;
  • один винищувач Су-27;
  • один винищувач МіГ-29.

Крім того, на кадрах вдалося зафіксувати згарище від складу з паливно-мастильними матеріалами та знищений радар С-400.

атака на аеродром Бельбек 15 травня
Наслідки атаки на аеродром. Фото: MAXAR
на аеродромі Бельбек 15 травня детонували боєприпаси
Наслідки атаки на аеродром. Фото: MAXAR
У Криму 15 травня лунали вибухи на аеродромі з винищувачами
Наслідки атаки на аеродром. Фото: MAXAR

За словами агентів "АТЕШ", на складі окупантів у Бельбеку є значні пошкодження, оскільки влучання було точно в ціль. Саме там зберігаються ракети для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, якими Росія атакує Україну. 

Також ми писали, що в ніч на 16 травня аеродром в Бельбеку атакували вдруге. Внаслідок "прильоту" на паливному складі розпочалася пожежа.

Крим
аеропорти
окупація
літаки
винищувач
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ