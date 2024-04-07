Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Кривом Роге были слышны взрывы arrow

В Кривом Роге были слышны взрывы

7 апреля 2024 11:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кривом Роге были слышны взрывы
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Кривом Роге были слышны взрывы. Украинским воинам удалось сбить вражеский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 7 апреля.

Читайте также:
паблики сообщают
Сообщения о взрывах в Кривом Роге. Фото: скриншот

Взрывы в Кривом Роге

Местные жители сообщают, что в нескольких районах Кривого Рога были слышны взрывы. Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Днепропетровской области был обнаружен вражеский дрон, по которому начала работать противовоздушная оборона.

В соцсетях предположили, что украинские защитники сбили дрон и взрывы в городе связаны с падением обломков.

Позже информацию о сбитии вражеского БпЛА подтвердил Сергей Лысак.

обстрел
Пост Сергея Лисака. Фото: скриншот

В настоящее время, кроме Кривого Рога, воздушная тревога звучит в двух областях — Донецкой и Харьковской. Военные призывают гражданских находиться в укрытиях.

воздушная тревога
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что мощный взрыв в Одессе раздался сегодня, 7 апреля. Мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО охотятся на вражеские разведывательные дроны.

Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.

Кривой Рог
ВСУ
взрыв
обстрелы
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку