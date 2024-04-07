Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Кривом Роге были слышны взрывы. Украинским воинам удалось сбить вражеский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 7 апреля.

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Сообщения о взрывах в Кривом Роге. Фото: скриншот

Взрывы в Кривом Роге

Местные жители сообщают, что в нескольких районах Кривого Рога были слышны взрывы. Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Днепропетровской области был обнаружен вражеский дрон, по которому начала работать противовоздушная оборона.

В соцсетях предположили, что украинские защитники сбили дрон и взрывы в городе связаны с падением обломков.

Позже информацию о сбитии вражеского БпЛА подтвердил Сергей Лысак.

Пост Сергея Лисака. Фото: скриншот

В настоящее время, кроме Кривого Рога, воздушная тревога звучит в двух областях — Донецкой и Харьковской. Военные призывают гражданских находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что мощный взрыв в Одессе раздался сегодня, 7 апреля. Мониторинговые каналы сообщают, что силы ПВО охотятся на вражеские разведывательные дроны.

Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.