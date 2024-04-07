В Кривому Розі було чутно вибухи

Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Кривому Розі було чутно вибухи. Українським воїнам вдалося збити ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 7 квітня.

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Повідомлення про вибухи у Кривому Розі. Фото: скриншот

Вибухи в Кривому Розі

Місцеві мешканці повідомляють, що у кількох районах Кривого Рогу було чутно вибухи. Раніше повідомлялося, що в повітряному просторі Дніпропетровської області було виявлено ворожий дрон, по якому почала працювати протиповітряна оборона.

В соцмережах висловили припущення, що українські захисники збили дрон і вибухи в місті пов'язані з падінням уламків.

Пізніше інформацію про збиття ворожого БпЛА підтвердив Сергій Лисак.

Пост Сергія Лисака. Фото: скриншот

Наразі, окрім Кривого Рогу, повітряна тривога лунає у двох областях — Донецькій і Харківській. Військові закликають цивільних перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що потужний вибух в Одесі пролунав сьогодні, 7 квітня. Моніторингові канали повідомляють, що сили ППО полюють на ворожі розвідувальні дрони.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.