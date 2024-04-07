Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Кривому Розі було чутно вибухи arrow

В Кривому Розі було чутно вибухи

7 квітня 2024 11:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Кривому Розі було чутно вибухи
Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Кривому Розі було чутно вибухи. Українським воїнам вдалося збити ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 7 квітня.

Читайте також:
пабліки повідомляють
Повідомлення про вибухи у Кривому Розі. Фото: скриншот

Вибухи в Кривому Розі

Місцеві мешканці повідомляють, що у кількох районах Кривого Рогу було чутно вибухи. Раніше повідомлялося, що в повітряному просторі Дніпропетровської області було виявлено ворожий дрон, по якому почала працювати протиповітряна оборона.

В соцмережах висловили припущення, що українські захисники збили дрон і вибухи в місті пов'язані з падінням уламків.

Пізніше інформацію про збиття ворожого БпЛА підтвердив Сергій Лисак.

обстріл
Пост Сергія Лисака. Фото: скриншот

Наразі, окрім Кривого Рогу, повітряна тривога лунає у двох областях — Донецькій і Харківській. Військові закликають цивільних перебувати в укриттях.

повітряна тривога
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що потужний вибух в Одесі пролунав сьогодні, 7 квітня. Моніторингові канали повідомляють, що сили ППО полюють на ворожі розвідувальні дрони.  

Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Кривий Ріг
ЗСУ
вибух
обстріли
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку