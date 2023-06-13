В Луганске раздался мощный взрыв

Взрыв в городе. Фото: телеграмм-канал "Донбасс оперативный"

В оккупированном россиянами Луганске произошел взрыв. По словам местных жителей, "прилетело" в воинскую часть в районе авторынка.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Известно, что над городом вздымаются клубы дыма. Некоторые очевидцы отметили, что слышали взрыв в нескольких местах.

Скриншот комментариев.

Скриншот комментариев.

Скриншот комментариев.

Скриншот комментариев.

Напомним, в оккупированном российскими войсками Луганске 8 июня прогремели несколько взрывов. Россияне утверждают, что это был украинский удар по ракетам Storm Shadow.