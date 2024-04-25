В Минобороны США заявили, что доставка Украине вооружения уже идет, но есть нюанс
Министерство обороны США уже приступило к доставке в Украину обещанной военной помощи. Часть пакета будет доставляться срочно, остальное пойдет с задержкой.
Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, пишет "Укринформ".
Помощь от США будет доставляться отдельно
По словам Райдера, некоторое вооружение будет доставлено срочно, на транспортировку других уйдет немного больше времени.
"Мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там через несколько дней, если не раньше", — отметил он.
Военная помощь от США — последние новости
Ранее агентство Reuters сообщило, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.
Также мы писали, что президент США Джо Байден заявил о начале военных поставок в рамках пакета помощи Украине в ближайшие часы после подписания им законопроекта.
Кроме того, США заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.
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