В Минобороны США заявили, что доставка Украине вооружения уже идет, но есть нюанс

Спикер Минобороны США Патрик Райдер. Фото: скриншот

Министерство обороны США уже приступило к доставке в Украину обещанной военной помощи. Часть пакета будет доставляться срочно, остальное пойдет с задержкой.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, пишет "Укринформ".

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Помощь от США будет доставляться отдельно

По словам Райдера, некоторое вооружение будет доставлено срочно, на транспортировку других уйдет немного больше времени.

"Мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там через несколько дней, если не раньше", — отметил он.

Военная помощь от США — последние новости

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Также мы писали, что президент США Джо Байден заявил о начале военных поставок в рамках пакета помощи Украине в ближайшие часы после подписания им законопроекта.

Кроме того, США заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.